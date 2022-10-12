МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в США в 2022 году: теперь ожидается рост на 0,52 миллиона баррелей в сутки — до 11,78 миллиона баррелей в сутки, а в 2023 году показатель может вырасти до 12,59 миллиона баррелей в сутки, говорится в октябрьском докладе организации. ОПЕК увеличил добычу в сентябре на 146 тысяч баррелей в сутки

По оценке ОПЕК, добыча нефти в стране в 2021 году в среднем составила 11,25 миллиона баррелей в сутки.

В предыдущем, сентябрьском, докладе ОПЕК прогнозировала рост в 2022 году на 0,66 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, организация понизила оценку на 140 тысяч баррелей в сутки.

"Учитывая текущие темпы бурения и закачивания скважин на нефтяных месторождениях, прогнозируется рост добычи нефти на 0,5 миллиона баррелей в сутки, в среднем до 11,8 миллиона баррелей в сутки в 2022 году", — говорится в докладе.

ОПЕК отмечает, что этот прогноз учитывает текущие темпы инфляции, продолжающиеся проблемы с цепочкой поставок и обслуживанием нефтяных месторождений. Сезон ураганов на побережье Мексиканского залива США также является источником неопределенности прогноза.