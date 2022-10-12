Эксперты допустили падение цен на нефть ниже 65 долларов за баррель
Банк RBC Capital Markets допустил падение цен на нефть Brent ниже 65 долларов за баррель в 2023 году
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В случае сильного экономического кризиса цены на нефть Brent могут опуститься ниже 65 долларов за баррель к середине 2023 года, передает агентство Reuters со ссылкой на прогноз RBC Capital Markets. В инвестиционном банке представили три возможных сценария для цен на нефть и отметили, что в настоящее время сложно делать прогнозы.
При самом благоприятном сценарии, если инвесторы будут склонны к риску, цены на нефть Brent могут достичь 115-120 долларов за баррель к середине 2023 года, отмечают в RBC.
Сценарий, при котором будут наблюдаться слабые макроэкономические показатели, но позитивные для цен фундаментальные факторы рынка, цены на нефть Brent могут достичь 90-95 долларов за баррель.
В RBC отмечают, что делать прогнозы относительно цен на нефть в настоящее время очень сложно, поскольку в 3-м квартале основными драйверами рынка оказались "безумные макроэкономические факторы, беспомощность денежно-кредитной политики, низкая ликвидность и отсутствие явного тренда".
https://1prime.ru/oil/20221012/838441595.html
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