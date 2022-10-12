МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. В случае сильного экономического кризиса цены на нефть Brent могут опуститься ниже 65 долларов за баррель к середине 2023 года, передает агентство Reuters со ссылкой на прогноз RBC Capital Markets. В инвестиционном банке представили три возможных сценария для цен на нефть и отметили, что в настоящее время сложно делать прогнозы. ОПЕК понизил прогноз по мировому спросу на нефть в 2022 году

При самом благоприятном сценарии, если инвесторы будут склонны к риску, цены на нефть Brent могут достичь 115-120 долларов за баррель к середине 2023 года, отмечают в RBC.

Сценарий, при котором будут наблюдаться слабые макроэкономические показатели, но позитивные для цен фундаментальные факторы рынка, цены на нефть Brent могут достичь 90-95 долларов за баррель.

В RBC отмечают, что делать прогнозы относительно цен на нефть в настоящее время очень сложно, поскольку в 3-м квартале основными драйверами рынка оказались "безумные макроэкономические факторы, беспомощность денежно-кредитной политики, низкая ликвидность и отсутствие явного тренда".