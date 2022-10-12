МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Ограничения в отношении российской нефти не нанесут значительного ущерба Сербии, работа по налаживанию поставок на НПЗ через Венгрию ведется, заявил в среду посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко, комментируя ситуацию, сложившуюся после введения в действие восьмого пакета санкций ЕС. Он, в том числе касается потолка цен на морские перевозки российской нефти в третьи страны, что затрагивает и Сербию. Сербия не будет вводить антироссийские санкции, заявил Вучич

Посол РФ пояснил, что поставки российской нефти составляют около 20%. Остальное сырье для нефтепереработки Белград получает из других источников.

"В принципе, прогноз довольно положительный, он состоит в том, что нефтяной рынок и рынок нефтепродуктов в Сербии не просядет, и значительно данная ситуация не отразится на ценах", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Посол добавил, что вопрос со строительством интерконнектора для поставок нефти по трубопроводу из Венгрии прорабатывается.

"Очень дальновидной была линия президента (Сербии — ред.) Вучича, он тяжелую ситуацию в ЕС прогнозировал… Сейчас рынок очень неустойчивый, но Сербия является положительным примером на фоне всего происходящего в Европе… Скорее всего, каких-то срывов — ценовых или по обеспечению энергией промышленности — не ожидается", — добавил посол.