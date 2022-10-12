ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. Министры финансов и главы центральных банков G7 призвали нефтедобывающие страны к увеличению производства и выразили готовность к продолжению работы с ОПЕК+, несмотря на "разочаровывающее решение" картеля о снижении добычи. ОПЕК+ решил снова сокращать добычу

"Мы продолжаем поощрять нефтепроизводящие страны к увеличению производства для снижения волатильности энергетических рынков. Мы продолжим взаимодействовать со странами ОПЕК+ в этом критическом вопросе… несмотря на их недавнее разочаровывающее решение", — сказано в заявлении.

На прошлой неделе нефтедобывающие страны в составе альянса ОПЕК+ на первой очной с начала пандемии в 2020 году встрече в Вене договорились о сокращении добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года.