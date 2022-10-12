Польский оператор нефтепровода "Дружба" не выявил вины третьих лиц в ЧП
Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти
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ВАРШАВА, 12 окт — ПРАЙМ. Польский оператор нефтепровода "Дружба" Pern не выявил вины третьих лиц в разливе нефти, сообщает компания.
Ранее Pern сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода "Дружба", ведущего в Германию.
"После удаления большей части загрязнений с участка, расположенного рядом с поврежденным вчера нефтепроводом, технические службы Pern локализировали место утечки. Из первичных выводов и из способа деформации трубопровода следует, что на данный момент нет признаков вмешательства третьих лиц", — говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты проводят "подробные исследования, целью которых является определение причины происшествия и ремонт магистрали, чтобы как можно скорее начать прокачку сырья".
Помимо восстановления работы трубопровода, который поставляет нефть в Германию, Pern сообщил, что начал "интенсивные работы по мелиорации участка (кукурузное поле, на котором разлилась нефть – ред.), чтобы как можно скорее вернуть его в исходное состояние. Деятельность по восстановлению осуществляется сотрудниками отдела охраны окружающей среды Pern и специализированной сторонней компанией, нанятой оператором трубопровода.
https://1prime.ru/oil/20221012/838446460.html
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