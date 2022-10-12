ВАШИНГТОН, 12 окт — ПРАЙМ. США вместе с союзниками добились значительного прогресса в работе над всеми аспектами ценового потолка на нефть из России, говорится в заявлении министров финансов и глав центральных банков G7. G7 призвала нефтедобывающие страны увеличить производство

Они подтвердили готовность добиваться "всеобъемлющего и глобального" запрета на транспортировку морским путем российской нефти и нефтепродуктов, которые не будут вписываться в ограничения.

"Мы подтверждаем, что коалиция добилась значительного прогресса во всех ключевых аспектах со времени своего создания в сентябре и продолжает работать над синхронизацией имплементации с графиком применения соответствующих мер в рамках шестого пакета санкций ЕС", — говорится в документе.

"Семерка" приветствовала присоединение к коалиции Австралии и заверила, что от реализации инициативы выигрывают в первую очередь страны с низким и средним уровнями доходов.

Российские власти дали понять, что не будут поставлять энергоносители странам, которые будут применять механизм "ценового потолка".