ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Саудовская Аравия отрицает политическую подоплеку решения ОПЕК+

Нефть марки Brent стоит более 90 долларов, а российский сорт Urals торгуется, по данным агентства Рейтер, по 75 долларов за баррель.

"Цена в этом диапазоне была бы достаточной для того, чтобы Россия могла с прибылью производить и продавать нефть", — цитирует Рейтер Йеллен, которая выступала на мероприятии Международного валютного фонда и Всемирного банка.

По словам Йеллен, Россия была готова добывать и продавать нефть за 60 долларов последние пять-семь лет.

В рамках санкционного давления из-за конфликта на Украине США с союзниками собираются внедрить ценовые ограничения на экспорт российской нефти, чтобы сократить доходы РФ, но сохранить ее присутствие на мировом рынке. По задумке авторов инициативы, лимиты станет определять коалиция стран, включая США, и нефть, в них укладывающаяся, будет исключаться из готовящегося запрета на транспортировку морским путем.

Российские власти уже дали понять, что не собираются продавать нефть странам, которые будут применять механизм ценовых ограничений.