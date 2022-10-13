МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило прогнозы по темпам роста добычи нефти в мире: в 2022 году ожидает увеличения на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей, в 2023 году — на 0,8 миллиона баррелей, до все еще рекордных 100,6 миллиона баррелей в сутки, следует из октябрьского доклада МЭА. МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти

В сентябре агентство ожидало, что по итогам текущего года мировое предложение нефти увеличится на 4,8 миллиона баррелей в сутки, до 100 миллионов баррелей в сутки, а в следующем году — на 1,7 миллиона баррелей, до 101,7 миллиона баррелей в сутки.

"Теперь прогнозируется, что мировая добыча вырастет на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей в сутки в 2022 году. Согласно прогнозам, ОПЕК+ будет способствовать росту добычи на 3 миллиона баррелей в день, при этом наибольший прирост в годовом исчислении будет зафиксирован в Саудовской Аравии. В 2022 году ожидается рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК+, на 1,5 миллиона баррелей в день, причем 70% прироста — 1,1 миллиона баррелей в сутки — обеспечит США. Канада, Китай и Гайана также обеспечат значительный прирост, хотя его объемы будут гораздо скромнее", — говорится в материалах МЭА.

"В 2023 году рост заметно замедлится, всего до 760 тысяч баррелей в сутки, но все же добыча достигнет рекордных 100,6 миллиона баррелей в сутки, в основном за счет стран, не входящих в ОПЕК+", — добавляется в докладе.