МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в сентябре добывали на 3,44 миллиона баррелей нефти в сутки меньше, чем было разрешено нефтяной сделкой альянса, считают эксперты Международного энергетического агентства (МЭА). МЭА сообщило о росте мировых запасов нефти

Согласно расчетам агентства, страны альянса, которые имеют обязательства по контролю добычи в рамках сделки ОПЕК+, в сентябре добывали 38,76 миллиона баррелей в сутки нефти против 38,73 миллиона баррелей в сутки в августе. Это на 3,44 миллиона баррелей в сутки меньше разрешенного на сентябрь уровня по сделке ОПЕК+, полагают в МЭА.

В целом все страны ОПЕК+ увеличили производство нефти в сентябре на 90 тысяч баррелей в сутки, до 44,78 миллиона баррелей в сутки. Основной прирост пришелся на Ливию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка. МЭА снизило прогноз по мировой добыче нефти в 2022 году

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. Затем условия соглашения неоднократно корректировались. В августе этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из своих сокращений. По условиям на сентябрь ОПЕК+ увеличивал добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а в октябре — сокращает на этот же объем. С ноября ОПЕК+ решил сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки от целевого августовского уровня.

При этом ряд стран ОПЕК+ из-за естественного снижения добычи, технических моментов или внешних ограничений не могут нарастить добычу до позволенного им уровня.