БЕЛГРАД, 13 окт — ПРАЙМ. Правительство Сербии приняло в четверг решение о продлении запрета на поставки за рубеж дизельного топлива до 31 октября, на фоне планов ЕС с 5 декабря ограничить поставки российской нефти. Сербия не будет вводить антироссийские санкции, заявил Вучич

Правительство Сербии 30 июня приняло решение о временном запрете на экспорт евродизеля "с целью предотвращения нехватки этого продукта" и с тех пор неоднократно его продлевало.

"Правительство Республики Сербия продлило на сегодняшнем заседании решение о временном запрете экспорта евродизеля EN 590 до 31 октября с целью избежания ущерба для хозяйства и граждан", — указала пресс-служба кабмина.

Отмечается, что Сербия располагает достаточными объемами этого вида топлива, запрет экспорта является дополнительной мерой защиты потребителей и рынка.

Сербский президент Александр Вучич сообщил 8 октября, что Сербия по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами и получения сырья из нефтепровода "Дружба". Сроки строительства планируются до двух лет, стоимость – около 100 миллионов евро.

По его словам национальные резервы нефти в данный момент составляют 506 тысяч тонн дизеля и 119 тысяч тонн бензина, из них готового дизеля в данный момент 287 тысяч тонн, а нефти в переработке для дизеля 220 тысяч тонн, чего достаточно на 75 дней, в случае перерыва поставок нефти в Сербию и на 59 дней стране хватит резервов бензина.

ЕС 6 октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии, которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.