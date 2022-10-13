ВАШИНГТОН, 13 окт — ПРАЙМ. США вместе с союзниками пока не определили ценовой потолок на нефть из России, но активно над этим работают, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Глава TotalEnergies назвал потолок цен на российскую нефть плохой идеей

Министр финансов США Джанет Йеллен в среду предположила, что цену можно было бы ограничить 60 долларами за баррель, притом что индикативный сорт Brent сейчас торгуется по 92 доллара, а российская смесь Urals поставляется по 75 долларов.

"Прямо сейчас у нас нет ценового потолка. Но мы активно работаем, пытаемся проработать эти детали, включая имплементацию, как мы будем применять потолок", — сказал Кирби на брифинге для СМИ.

Он добавил, что США продолжают считать ценовой потолок на нефть из РФ правильным и реализуемым шагом.

США и их союзники в рамках санкционного давления из-за конфликта на Украине собираются внедрить ценовые ограничения на экспорт российской нефти, чтобы сократить доходы РФ, но сохранить ее присутствие на мировом рынке. По задумке авторов инициативы, лимиты станет определять коалиция стран, включая США, и нефть, в них укладывающаяся, будет исключаться из готовящегося запрета на транспортировку морским путем.

Российские власти уже дали понять, что не собираются продавать нефть странам, которые будут применять механизм ценовых ограничений.