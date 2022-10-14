МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Предлагаемое Вашингтоном введение потолка цены на российскую нефть в $60 может привести к росту стоимости нефтепродуктов в самих США и повлиять на итоги выборов в этой стране, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде. Иран пообещал помочь российским компаниям выйти на новые рынки

В среду министр финансов США Джанет Йеллен предложила установить потолок цены на российскую нефть на уровне около 60 долларов за баррель. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

"Принятие Россией в таких условиях решения, экспортировать или нет свою нефть, зависит от множества переменных, и это непростое решение. Однако в любом случае дым от этого огня попадет в глаза Европе и США, и увеличение стоимости нефти вследствие сокращения предложения приведет к росту цен на нефтепродукты в самих США, что, естественно, повлияет на политические решения в этих странах и может оказать влияние на результаты выборов в них. Эти страны должны понимать последствия своих действий", — сказал Асадзаде.