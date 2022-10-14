МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером перешли к активному снижению, в центре внимания инвесторов остаются риски рецессии, следует из данных торгов и комментария эксперта. МВФ рекомендовал европейским центробанкам продолжать жесткую политику

По состоянию на 20.04 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,72%, до 92 долларов за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 3,42%, до 86,06 доллара. Днем цена на нефть колебалась, а вечером перешла к активному снижению. С начала недели "черное золото" подешевело на 6-7%.

В четверг была опубликована статистика по запасам нефти в США. Коммерческие запасы этого вида сырья в стране за неделю повысились сразу на 9,9 миллиона баррелей, до 439,1 миллиона — максимума с конца июля 2021 года. В то же время стратегический резерв нефти в стране уменьшился до минимума с июня 1984 года. Добыча нефти в США за неделю снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки, до 11,9 миллиона баррелей в сутки.

Также в четверг на этой неделе была опубликована статистика по годовой инфляции в США. Рост цен оказался несколько сильнее, чем ожидали аналитики, – за сентябрь показатель составил 8,2% против 8,3% в августе, в то время как прогнозировалось замедление до 8,1%.

Инвесторы считают, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет пытаться взять инфляцию под контроль жесткими монетарными методами, такими как повышение ключевой ставки. Так, по данным CME Group, 97,3% аналитиков ожидает ее повышение в ноябре на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, хотя днем ранее такую вероятность допускали 80% аналитиков. Трейдеры опасаются, что "агрессивные" действия американского регулятора могут привести к глобальной рецессии. В таких условиях спрос на нефть, как правило, снижается.

"Опасения по поводу рецессии и связанного с ней влияния на спрос будут теперь оставаться в центре внимания, так как после встречи ОПЕК+ появилось немного больше ясности в отношении предложения", – сказала агентству Блумберг руководитель отдела энергетических исследований в Alerian VettaFi Стейси Моррис (Stacey Morris).

Кроме того, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 14 октября их число выросло на восемь — до 610 агрегатов.