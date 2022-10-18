КАИР, 18 окт — ПРАЙМ. Ирак призывает к диалогу с целью решить разногласия, возникшие в связи с решением ОПЕК+ о снижении добычи нефти, и отвергает политику давления на страны альянса, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД страны. Ирак надеется на стабилизацию нефтяного рынка благодаря решению ОПЕК+

"МИД Ирака отвергает любую политику, направленную на оказание давления, и поддерживает позицию ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии", — говорится в заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что внутри организации выражается "техническая точка зрения, связанная со стабильностью на нефтяных рынках, их требованиями, организацией процесса спроса и предложения, защитой интересов потребителей и производителей".

"В этой связи МИД призывает к разрешению всех разногласий в связи с этой проблемой через естественные методы в контексте сбалансированного прямого диалога с учетом важности международного сотрудничества в усилиях, предпринимаемых ради безопасности и стабильности в регионе и мире", — заявило министерство.

Госкомпания ранее заявила, что Ирак в рамках новой сделки ОПЕК+ сократит добычу нефти на 220 тысяч баррелей в сутки.

На прошлой неделе страны-участницы сделки ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, продлив сделку до конца 2023 года, что вызвало недовольство американской администрации, требовавшей увеличения нефтедобычи.

МИД Саудовской Аравии выпустил заявление, в котором подчеркнул, что решение ОПЕК+ было продиктовано исключительно экономическими соображениями, его приняли все страны-участницы сделки, ведомство отвергло обвинения США в поддержке России таким решением в условиях, когда западные страны стремятся сократить зависимость от российских энергоресурсов.