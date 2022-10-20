МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Стоимость нефти в четверг днем поднимается почти на 2%, следует из данных торгов. Рынки обращают внимание на новости из Китая, а также статистику по запасам в США, которая была опубликована в среду. Россия и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере поставок нефти и газа

По состоянию на 14.21 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,63% — до 93,92 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,12%, до 86,31 доллара.

Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, китайские бюрократы обсуждают, следует ли сократить количество времени, которое люди, прибывающие в страну, должны проводить в обязательном карантине. Такое сообщение рынки восприняли как сигнал к ослаблению карантина, что позитивно для перспектив спроса на нефть.

"Обсуждения Китая по ослаблению ковидных мер, разумеется, имеют огромное значение для нефти, если это случится… Добавьте ОПЕК+, готовых снизить добычу в случае необходимости. Это значительно ограничивает риск снижения цен", — цитирует агентство Блумберг мнение старшего сырьевого аналитика SEB AB Бьярне Шильдропа (Bjarne Schieldrop).

Инвесторы обращают внимание и на еженедельную статистику из США по запасам нефти и нефтепродуктов. Коммерческие запасы за неделю по 14 октября неожиданно сократились, при этом запасы бензина снизились слабее ожиданий, а дистиллятов — неожиданно выросли.