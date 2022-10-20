МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Стоимость нефти в четверг вечером растет, рынки реагируют на сообщения СМИ о том, что Китай обсуждает смягчение карантинных мер, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Нефть дешевеет на новостях из Китая и ожиданиях по спросу

По состоянию на 18.52 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,38% — до 92,76 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,5%, до 84,94 доллара.

Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило со ссылкой на источники, что китайские чиновники обсуждают, следует ли сократить количество времени, которое люди, прибывающие в страну, должны проводить в обязательном карантине. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, негативно влияют на китайскую экономику, так что рынки восприняли их возможное смягчение как сигнал к скорому росту спроса на нефть.

Кроме того, трейдеры оценивают заявления президента США Джо Байдена о том, что стратегический нефтяной резерв США опустошен почти наполовину.

"Цены на нефть растут, поскольку Китай обсуждает небольшое смягчение карантинных ограничений, а трейдеры оценивают вчерашнее заявление Белого дома о том, как США планируют пополнять стратегические запасы нефти", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).