МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем перешли в "красную" зону после утреннего роста, следует из данных торгов. Инвесторы по-прежнему обеспокоены рисками глобальной рецессии, что негативно для перспектив спроса. Россия потеряла европейский рынок нефти и газа, считают в МЭА

По состоянию на 13.32 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,08%, до 92,31 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,21%, до 84,33 доллара. Утром нефть дорожала на 0,6%.

Ожидания по балансу спроса и предложения остаются одним из основных драйверов для нефтяных цен. Так, рынки опасаются глобальной рецессии, поскольку мировые центробанки в основном склонны повышать свои ключевые ставки для борьбы с инфляцией. Такая ситуация негативна для перспектив спроса на этот вид сырья.

Аналитики при этом обращают внимание на показатель доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) росла до 4,282% с уровня прошлого закрытия в 4,226%. Показатель находится на максимальном уровне с ноября 2007 года.

"Рост доходности гособлигаций указывает на большие трудности в связи с повышением ставок и, следовательно, на риск снижения экономической активности", — считает глава отдела сырьевой стратегии Saxo Bank A/S Оле Хансен (Ole Hansen), которого цитирует агентство Блумберг.