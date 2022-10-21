МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман и глава Государственного управления КНР по делам энергетики Чжан Цзяньхуа во время виртуальной встречи заявили о важности долгосрочных и надежных поставок нефти для стабилизации мирового рынка, сообщило саудовское госагентство новостей SPA. Турция сможет закупать российскую нефть без западного финансирования

По информации агентства, "они договорились укреплять отношения в сфере энергетики, подтвердили готовность совместно работать для поддержания стабильности глобального нефтяного рынка, а также продолжать укреплять сотрудничество для решения возникающих рисков и вызовов".

Стороны подчеркнули "важность долгосрочных и надежных поставок нефти для стабилизации мирового рынка, который находится в состоянии неопределенности из-за сложной и изменчивой международной ситуации".

Саудовский министр энергетики при этом отметил, что "королевство продолжает оставаться самым надежным партнером и поставщиком сырой нефти для Китая".

Ранее страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, что вызвало недовольство США, которые просили Эр-Рияд увеличить добычу на фоне обострения отношений с Россией.