Саудовская Аравия и Китай заявили о важности поставки нефти на рынок мира
Саудовская Аравия и Китай считают важным долгосрочные поставки нефти для мирового рынка
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МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман и глава Государственного управления КНР по делам энергетики Чжан Цзяньхуа во время виртуальной встречи заявили о важности долгосрочных и надежных поставок нефти для стабилизации мирового рынка, сообщило саудовское госагентство новостей SPA.
По информации агентства, "они договорились укреплять отношения в сфере энергетики, подтвердили готовность совместно работать для поддержания стабильности глобального нефтяного рынка, а также продолжать укреплять сотрудничество для решения возникающих рисков и вызовов".
Стороны подчеркнули "важность долгосрочных и надежных поставок нефти для стабилизации мирового рынка, который находится в состоянии неопределенности из-за сложной и изменчивой международной ситуации".
Саудовский министр энергетики при этом отметил, что "королевство продолжает оставаться самым надежным партнером и поставщиком сырой нефти для Китая".
Ранее страны ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией приняли решение о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября, что вызвало недовольство США, которые просили Эр-Рияд увеличить добычу на фоне обострения отношений с Россией.
https://1prime.ru/oil/20221021/838543769.html
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