МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером поднимаются, готовятся показать умеренный рост и по итогам недели, закрепившись около уровней в 85 долларов за баррель по WTI и 94 доллара за баррель по Brent, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на опасениях за спрос

По состоянию на 20.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,16%, до 93,45 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,56%, до 84,98 доллара.

С понедельника нефть марки Brent дорожает на 1,96%, WTI — на 0,37%.

В четверг агентство Блумберг сообщило, что китайские чиновники обсуждают, следует ли сокращать количество времени, которое люди, прибывающие в страну, должны проводить в обязательном карантине. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, негативно влияют на китайскую экономику, так что рынки восприняли их возможное смягчение как сигнал к скорому росту спроса на нефть.

Помимо этого, инвесторы обращают внимание и на еженедельную статистику из США по запасам нефти и нефтепродуктов. Коммерческие запасы за неделю по 14 октября неожиданно сократились, при этом запасы бензина снизились слабее ожиданий, а дистиллятов — неожиданно выросли.

Кроме того, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 октября их число выросло на две — до 612 агрегатов.