МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером поднимаются, готовятся показать умеренный рост и по итогам недели, закрепившись около уровней в 85 долларов за баррель по WTI и 94 доллара за баррель по Brent, свидетельствуют данные торгов.

Нефтеналивной терминал

Нефть дешевеет на опасениях за спрос

По состоянию на 20.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,16%, до 93,45 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,56%, до 84,98 доллара.

С понедельника нефть марки Brent дорожает на 1,96%, WTI — на 0,37%.

В четверг агентство Блумберг сообщило, что китайские чиновники обсуждают, следует ли сокращать количество времени, которое люди, прибывающие в страну, должны проводить в обязательном карантине. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, негативно влияют на китайскую экономику, так что рынки восприняли их возможное смягчение как сигнал к скорому росту спроса на нефть.

Помимо этого, инвесторы обращают внимание и на еженедельную статистику из США по запасам нефти и нефтепродуктов. Коммерческие запасы за неделю по 14 октября неожиданно сократились, при этом запасы бензина снизились слабее ожиданий, а дистиллятов — неожиданно выросли.

Кроме того, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 21 октября их число выросло на две — до 612 агрегатов.