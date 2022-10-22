2022-10-22T21:20:00+03:00
2022-10-22T21:50:48+03:00
2022-10-22T21:20:00+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20221022/838553672.html
В Норильске произошел розлив более двух тонн нефтепродуктов
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более двух тонн нефтепродуктов разлилось в заполярном Норильске в субботу при перекачке из железнодорожной цистерны, сообщает региональный главк МЧС. "В ЕДДС поступила информация... ПРАЙМ, 22.10.2022
нефть, энергетика, новости, нефть, норильск
https://1prime.ru/images/83309/10/833091040.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83309/10/833091040.jpg
https://1prime.ru/images/83309/10/833091037.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83309/10/833091037.jpg
https://1prime.ru/images/83309/10/833091034.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83309/10/833091034.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОЯРСК, 22 окт — ПРАЙМ. Более двух тонн нефтепродуктов разлилось в заполярном Норильске в субботу при перекачке из железнодорожной цистерны, сообщает региональный главк МЧС.
"В ЕДДС поступила информация о том, что в 13.45 (мск) при перекачке с железнодорожной цистерны произошел розлив нефтепродукта порядка 2 тонн", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Силами норильской топливной компании место разлива обработано сорбентом.