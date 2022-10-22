КРАСНОЯРСК, 22 окт — ПРАЙМ. Более двух тонн нефтепродуктов разлилось в заполярном Норильске в субботу при перекачке из железнодорожной цистерны, сообщает региональный главк МЧС.

"В ЕДДС поступила информация о том, что в 13.45 (мск) при перекачке с железнодорожной цистерны произошел розлив нефтепродукта порядка 2 тонн", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Силами норильской топливной компании место разлива обработано сорбентом.