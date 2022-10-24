МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются, рынки реагируют на новость, что генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин остается на этой должности на третий срок, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Британский фунт вырос на новостях о новом премьер-министре страны

По состоянию на 18.14 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,12%, до 91,23 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,35%, до 84,75 доллара.

Рынки реагируют на новость, что Си Цзиньпин был утвержден на третий срок на должность генерального секретаря ЦК КПК и председателя Военного совета ЦК КПК. Так, трейдеры опасаются продолжения жестких мер борьбы с коронавирусом в КНР. Карантинные ограничения вредят экономике и, в свою очередь, снижают спрос на нефть.

Агентство Блумберг цитирует аналитика брокерской компании StoneX Group Гарри Альтхама (Harry Altham), который считает, что новости из Китая "подогревают спекуляции о том, что борьба с коронавирусом и поддержание национальной безопасности (в Китае — ред.) ставятся выше экономических соображений, что снижает прогноз спроса на нефть".