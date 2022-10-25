МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем перешли к заметному снижению после небольшого утреннего роста, поскольку инвесторы вновь обращают внимание на вероятность возникновения глобальной рецессии, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на нефть слабо растут после снижения днем ранее

По состоянию на 12.33 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,12%, до 90,19 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,25%, до 83,52 доллара. Утром стоимость нефти умеренно росла.

Во вторник днем стоимость "черного золота" перешла к снижению после утреннего роста, пока инвесторы оценивают перспективы возникновения глобальной экономической рецессии ввиду решений мировых центробанков о повышении учётных ставок для борьбы с инфляцией.

"Аргумент о том, что опасения рецессии и разрушения спроса будут доминирующей движущей силой в ближайшие месяцы, может выглядеть обоснованным", — сказал агентству Блумберг аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Ltd Тамаш Варга (Tamas Varga).

Впрочем, пока эти опасения не подтвердятся заметным структурным ослаблением, любой потенциал снижения цен, скорее всего, будет оставаться сдержанным, заключил он.