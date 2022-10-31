МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Поставки нефти и конденсата в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) увеличатся с 22,5 миллиона баррелей в сутки в 2021 году до более чем 30 миллионов баррелей в сутки в 2045 году на фоне устойчивого роста спроса и снижения местной добычи, прогнозирует ОПЕК в своем ежегодном докладе World Oil Outlook (WOO). ОПЕК предрек сокращение нефтедобычи в США к 2045 году

"Потоки нефти и конденсата в Азиатско-Тихоокеанский регион сильно увеличатся на основе устойчивого роста спроса и снижения местной добычи. Общий объем импорта увеличится с 22,5 миллиона баррелей в сутки в 2021 году до более чем 30 миллиона баррелей в сутки в 2045 году", — говорится в докладе.

Наиболее значимым поставщиком останется Ближний Восток, который увеличит свою долю в общем объеме импорта АТР с 60% в 2021 году до 65% в 2045 году. Другие регионы, такие как Латинская Америка, Россия, Каспий, США и Канада, также увеличат поставки в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

При этом, общий объем мировой торговли нефтью и конденсатом увеличится с 33,9 миллиона баррелей в сутки в 2021 году до почти 40,5 миллиона баррелей в сутки к 2045 году, прогнозируется в WOO.

Экспорт Ближнего Востока увеличится с 15,7 миллиона баррелей в сутки до 22,7 миллиона и составит 56% от всей мировой торговли. Поставки из Латинской Америки достигнут 5,7 миллиона баррелей в сутки в 2045 году по сравнению с 3,5 миллиона в 2021 году.

Экспорт США и Канады достигнет пика в 2025 году — 4,7 миллиона баррелей в сутки, после чего последует постепенное снижение до 2,3 миллиона к 2045 году.