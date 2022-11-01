МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем ускоряют рост, свидетельствуют данные торгов. При этом индекс доллара усиливает снижение. Нефть подорожала на фоне ослабления доллара

По состоянию на 13.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,48% — до 94,18 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,32%, до 87,67 доллара. Утром нефть дорожала на 0,7%.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается уже на 0,47%, до 111 пунктов. Утром индекс опускался примерно на 0,2%.

Ослабление доллара традиционно поддерживает спрос на сырьевые товары, включая нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

Инвесторы тем временем продолжают оценивать базовые факторы рынка, в частности, ожидания по снижению предложения. С 5 декабря вступят в силу принятые ранее санкции ЕС, предполагающие ограничения на импорт российской нефти. Кроме того, с ноября альянс ОПЕК+ решил сократить добычу нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки.