МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, немного снизились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Все на нервах: новые "друзья" отказываются помогать Европе с газом

Как в среднем считают девять аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 22-28 октября снизились на 200 000 баррелей. Пять аналитиков предполагают сокращение запасов, а четыре — увеличение. Оценки варьируются от —4 млн баррелей до +2,6 млн баррелей.

По словам аналитиков, сокращение коммерческих запасов может быть связано с более низким, чем ожидалось, объемом вывода нефти из стратегических резервов США на прошлой неделе. Власти США начинают сворачивать программу по реализации нефти из стратегических резервов, нацеленную на снижение розничных цен на бензин.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, сократились на 900 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2,5 млн баррелей до +1,9 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе снизились на 800 000 баррелей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +0,9 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, увеличилась на 0,5 процентного пункта, до 89,4%. Прогнозы варьируются от отсутствия изменений до повышения на 1,1 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов нефти на отчетной неделе на 6,5 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 865 000 баррелей, согласно источнику.