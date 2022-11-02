МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускоряют рост, следует из данных торгов. Рынки реагируют на публикацию статистики по запасам этого вида сырья в США. Арабские страны поддержали политику ОПЕК+ по энергорынкам

По состоянию на 18.48 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,71%, до 96,27 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 1,97%, до 90,11 доллара. До публикации статистики нефть торговалась на уровне в приблизительно 95 долларов и 89 долларов за баррель соответственно.

Ранее в среду минэнерго США опубликовало статистику по запасам нефти в стране. Стало известно, что коммерческие запасы "черного золота" (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 28 октября, снизились на 3,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 436,8 миллиона баррелей. При этом стратегический резерв уменьшился еще на 1,9 миллиона баррелей после снижения на 3,4 миллиона на прошедшей неделе, сейчас составляет 399,8 миллиона баррелей и находится на минимуме с мая 1984 года.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на запасы бензина в США, которые снизились на 1,3 миллиона баррелей, до 206,6 миллиона баррелей с уровня прошлой недели в 207,9 миллиона. Показатель находится на минимуме с ноября 2014 года.

Основным драйвером роста цен на нефть являются опасения инвесторов по поводу уменьшения предложения "черного золота". Помимо статистики по запасам, трейдеры обращают внимание на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти сразу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября.