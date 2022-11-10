МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем слабо меняются, рынки продолжают оценивать перспективы спроса и предложения на рынке, следует из данных торгов. Цены на газ в США упали до недельного минимума на фоне метеопрогнозов

По состоянию на 12.55 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,04%, до 92,69 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,13%, до 85,72 доллара.

Вопрос перспектив спроса остается актуальным для нефтяного рынка. Китай, один из крупнейших импортеров и потребителей нефти, продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к коронавирусу, что может означать новые ужесточения карантина в случае новых вспышек ковида.

В то же время опасения по поводу рецессии в мире вызвана борьбой с высокой инфляцией путём ужесточения монетарной политики крупнейшими регуляторами. Рецессия может негативно отразиться на нефтяном спросе.

Неопределенность сохраняется и вокруг перспектив предложения. Так, ранее ОПЕК+ решил сокращать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, при этом с 5 декабря вступают в силу принятые ранее санкции ЕС, предполагающие ограничения на импорт российской нефти.