В США прокомментировали закупки российской нефти Индией
В США прокомментировали закупки российской нефти выше ценового потолка Индией
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. США не возражают против того, чтобы Индия закупала российскую нефть по цене выше потолка, не задействуя для этого услуги западных компаний, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Покупать нефть по любой цене, если они не используют западные услуги и нашли им альтернативу", сможет правительство и частные компании Индии, сказала Йеллен агентству Рейтер.
Агентство уточняет, что под услугами подразумевается страхование, транспортировка и финансовые сервисы. США рассчитывают, что в случае отказа Европы от закупок российского топлива, найти альтернативных покупателей будет не просто, сказала Йеллен. "Многие покупатели зависят от западных услуг", — добавила она.
Она также отметила, что США не против, чтобы Индия, Китай и страны Африки торговались с Россией о цене на нефть.
https://1prime.ru/oil/20221111/838798344.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.