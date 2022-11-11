МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. США не возражают против того, чтобы Индия закупала российскую нефть по цене выше потолка, не задействуя для этого услуги западных компаний, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. В Британии и Франции назвали потолок цен на нефть важным

"Покупать нефть по любой цене, если они не используют западные услуги и нашли им альтернативу", сможет правительство и частные компании Индии, сказала Йеллен агентству Рейтер.

Агентство уточняет, что под услугами подразумевается страхование, транспортировка и финансовые сервисы. США рассчитывают, что в случае отказа Европы от закупок российского топлива, найти альтернативных покупателей будет не просто, сказала Йеллен. "Многие покупатели зависят от западных услуг", — добавила она.

Она также отметила, что США не против, чтобы Индия, Китай и страны Африки торговались с Россией о цене на нефть.