МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по мерам поддержки нефтяной отрасли в условиях внешнего давления со стороны недружественных стран, сообщается на сайте кабмина. Новак назвал объем добычи нефти в России в октябре

Ранее ЕС ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения "потолка" цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов.

"В координационном центре при правительстве под руководством вице-премьера Александра Новака состоялось совещание по мерам поддержки нефтяной отрасли в связи с возможными последствиями от введения эмбарго на российские энергоносители", — говорится в сообщении.

Уточняется, что проведена работа по созданию информационно-аналитических ресурсов. Разработан бизнес-процесс, описывающий развитие четырех основных направлений: мониторинг нефтяной, газовой, угольной отраслей и рынка нефтепродуктов.

Также координационный центр представил оперативные показатели в нефтяной отрасли, в том числе информацию о доходах федерального бюджета от поставок нефти. Подчёркивается, что реализация мероприятий обеспечит эффективную работу нефтегазовой отрасли в условиях внешнего давления со стороны недружественных стран.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.