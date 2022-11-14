МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сентябре увеличились к августу на 13,4 миллиона баррелей, были на 198 миллионов баррелей ниже средних пятилетних значений и на 218 миллионов баррелей ниже среднего показателя в 2015-2019 годах, говорится в ноябрьском докладе ОПЕК. Генсек ООН призвал страны ОЭСР прекратить использовать уголь к 2030 году

"По предварительным данным за сентябрь, общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов — ред.) в странах ОЭСР выросли на 13,4 миллиона баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы составили 2,749 миллиарда баррелей, что на 21 миллион баррелей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 198 миллионов баррелей ниже среднего пятилетнего значения и на 218 миллионов баррелей ниже среднего уровня 2015-2019 годов", — говорится в докладе.

Уточняется, что в сентябре запасы нефти в ОЭСР составили 1,335 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов — 1,414 миллиарда.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель — среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.