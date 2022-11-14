МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ОПЕК незначительно понизила прогноз по добыче нефти вне организации на 2022 год — на 24 тысячи баррелей в сутки, при этом объем производства по итогам года по-прежнему оценивается в среднем в 65,6 миллиона баррелей в сутки, а ожидания на 2023 год сохранены на уровне 67,1 миллиона баррелей в сутки, следует из ноябрьского доклада организации. ОПЕК отчиталась о сокращении добычи нефти в октябре

"Прогноз предложения жидких углеводородов на 2022 год в странах, не входящих в ОПЕК, был пересмотрен в сторону незначительного понижения на 24 тысячи баррелей в сутки, до в среднем 65,6 миллиона баррелей в сутки. Рост по сравнению с прошлым годом составит в среднем 1,9 миллиона баррелей в сутки, что на 30 тысяч баррелей в сутки меньше, чем (прогнозировалось — ред.) в предыдущем месяце", — говорится в докладе.

"В 2023 году прогнозируется рост производства жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, на 1,5 миллиона баррелей в сутки, до в среднем 67,1 миллиона баррелей в сутки, что практически совпадает с оценкой прошлого месяца", — добавляется в материалах организации.

По оценкам ОПЕК, сильнее всего нарастят производство нефти в 2022 году США, Канада, Китай, Бразилия и Гайана, а в Таиланде и Норвегии добыча может, наоборот, снизиться. В 2023 же году рост в основном обеспечат США, Норвегия, Бразилия, Канада, Казахстан и Гайана, а снижение прогнозируется в первую очередь у России и Мексики.