МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Цены на нефть в понедельник снижаются после роста по итогам двух сессий подряд. В ОПЕК заявили, что перспективы предложения нефти окружены неопределенностью. Кроме того, в картеле пересмотрели в сторону понижения прогнозы спроса на нефть. ОПЕК понижает прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году

При этом ранее в понедельник котировки демонстрировали рост на сообщениях о том, что власти Китая могут продолжать смягчать антиковидные меры, несмотря на сохраняющиеся в некоторых городах локдауны.

На момент написания статьи декабрьские фьючерсы на нефть WTI торговались с понижением на 1,22 доллара, или 1,4%, по 87,74 доллара за баррель. В ходе сессии понедельника котировки поднимались до 89,57 доллара за баррель. Цены на WTI выросли по итогам предыдущих двух сессий, однако за прошлую неделю они упали на 3,9%, согласно рыночным данным Dow Jones.

Январские фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 87 центов, или 0,9%, до 95,12 доллара за баррель. За минувшую неделю котировки Brent снизились на 2,6%.

Декабрьские фьючерсы на бензин на NYMEX подешевели на 1,1%, до 2,5819 доллара за галлон, в то время как декабрьские контракты на печное топливо прибавили 1,8%, до 3,6187 доллара за галлон.

Декабрьские фьючерсы на природный газ на NYMEX подскочили в цене на 7,7%, до 6,332 доллара за млн БТЕ. В пятницу цены на газ упали на 5,8%.

В своем ежемесячном отчете ОПЕК немного понизила прогноз мирового спроса на нефть и незначительно скорректировала оценки предложения. При этом в картеле не стали менять прогноз роста мировой экономики.

В ОПЕК понизили прогноз роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 100 000 баррелей в день, до 2,5 млн баррелей в день.

Это "по большей части обусловлено мерами борьбы с Covid-19 в Китае — и данное решение рынки, вероятно, расценят как предлог для дальнейшего сокращения добычи альянсом", считает Гарри Альтэм, аналитик StoneX Group.

В понедельник появились сообщения о том, что власти некоторых городов Китая начали сворачивать ежедневное тестирование населения на Covid-19.

"Китай намерен смягчить требования о массовом тестировании населения, поумерить требования к карантину и еще больше ослабить ограничения на въезд для иностранцев", добавил аналитик, отметив, что царящий на рынке оптимизм способствовал роста индекса Hang Seng Index на 20% за последние две недели.

И все же "полное открытие экономики (Китая) остается вопросом отдаленного будущего", заключил он.