Цены на нефть в понедельник снизились на два процента после публикации доклада ОПЕК
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на 2-2,5%, следует из данных торгов. Рынки реагируют на публикацию ежемесячного доклада ОПЕК.
По состоянию на 19.51 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,93% — до 94,14 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,48%, до 86,75 доллара.
Ранее в понедельник был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК. Организация снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, на следующий год — также на 0,1 миллиона баррелей, до 2,2 миллиона.
ОПЕК объясняет, что прогнозы пересмотрены из-за текущих антиковидных ограничений в Китае, продолжающейся внешнеполитической неопределённости и ослабления экономической активности в мире.
Кроме того, котировки нефти реагируют на укрепление курса доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,5%, до 106,83 пункта. Удорожание доллара традиционно сдерживает спрос на сырьевые товары, включая нефть, делая их менее доступными для покупки в другой валюте.
https://1prime.ru/oil/20221114/838820459.html