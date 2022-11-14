МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на 2-2,5%, следует из данных торгов. Рынки реагируют на публикацию ежемесячного доклада ОПЕК. Цены на нефть снизились на фоне прогнозов ОПЕК

По состоянию на 19.51 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,93% — до 94,14 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,48%, до 86,75 доллара.

Ранее в понедельник был опубликован ежемесячный доклад ОПЕК. Организация снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, на следующий год — также на 0,1 миллиона баррелей, до 2,2 миллиона.

ОПЕК объясняет, что прогнозы пересмотрены из-за текущих антиковидных ограничений в Китае, продолжающейся внешнеполитической неопределённости и ослабления экономической активности в мире.

Кроме того, котировки нефти реагируют на укрепление курса доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,5%, до 106,83 пункта. Удорожание доллара традиционно сдерживает спрос на сырьевые товары, включая нефть, делая их менее доступными для покупки в другой валюте.