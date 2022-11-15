МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала протокол, предусматривающий внесение изменений в соглашение между правительствами России и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года. Пошлина на экспорт российской нефти вырастет с 1 декабря

"В Протоколе установлено, что декларирование нефти и нефтепродуктов, классифицируемых в группе 27 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее — нефть и нефтепродукты), вывозимых с территории Российской Федерации в Республику Казахстан, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством Российской Федерации", — сказано в пояснительной записке.

Согласно пояснительной записке, исключением являются случаи "вывоза нефти и нефтепродуктов, поставляемых трубопроводным транспортом, в 2022-2024 годах".

Как сказано в пояснительной записке, протокол подлежит ратификации, так как предусматривает отмену применения временного периодического таможенного декларирования при поставках нефти и нефтепродуктов из России в Казахстан, что противоречит правилам, установленным законодательством РФ.