МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером умеренно растут, рынки ожидают публикации статистики по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По состоянию на 19.34 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,35%, до 93,47 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,44%, до 86,25 долларов.

В среду, 16 ноября, минэнерго США опубликует данные по запасам нефти в стране. На прошедшей неделе коммерческие запасы этого вида сырья (исключая стратегический резерв) выросли на 3,9 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 440,8 миллиона баррелей — максимума с июля 2021 года. Кроме того, запасы бензина в США снизились до минимума с ноября 2014 года — на 0,9 миллиона баррелей, до 205,7 миллиона с уровня предыдущей недели в 206,6 миллиона.

Помимо этого, инвесторы обращают внимание на ноябрьский доклад Международного энергетического агентства (МЭА). Организация в частности, сохранила прогноз темпов роста добычи нефти в мире по итогам года и ожидает увеличения показателя на 4,6 миллиона баррелей в сутки, до 99,9 миллиона баррелей, а в 2023 году ожидает роста на 0,74 миллиона баррелей, до 100,7 миллиона баррелей в день. Кроме того, оценка по спросу тоже была повышена — теперь МЭА ожидает его на уровне 99,8 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и 101,4 миллиона баррелей в 2023 году.

"Показатели запасов нефти в США будут в центре внимания в середине недели", — цитирует агентство MarketWatch аналитика Schneider Electric Робби Фрейзера (Robbie Fraser).