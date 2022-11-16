МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на отчетной неделе, вероятно, снизились по сравнению с показателем предыдущей недели. Таков прогноз аналитиков и трейдеров, опрошенных Wall Street Journal. Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области

Как в среднем считают девять аналитиков и трейдеров, запасы нефти в хранилищах США на неделе 5-11 ноября снизились на 500 000 баррелей. Шесть аналитиков предполагают сокращение запасов, а трое — увеличение. Оценки варьируются от —3,3 млн баррелей до +2,5 млн баррелей.

По словам аналитиков, вероятное небольшое сокращение коммерческих запасов может быть связано с очередной реализацией стратегических резервов США на отчетной неделе. Власти США начинают сворачивать программу по реализации нефти из стратегических резервов, нацеленную на снижение розничных цен на бензин.

Публикация еженедельного отчета Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США ожидается в 14.30 по Гринвичу.

Запасы бензина, как в среднем ожидают опрошенные аналитики, вероятно, выросли на 200 000 баррелей по сравнению с предыдущей неделей. Оценки варьируются от —2 млн баррелей до +2,1 млн баррелей.

Запасы дистиллятов, включая печное и дизельное топливо, как в среднем предполагают аналитики, на отчетной неделе снизились на 800 000 баррелей. Оценки варьируются от —2,6 млн баррелей до +1,1 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих мощностей в США на отчетной неделе, как, вероятно, сообщит EIA, увеличилась на 0,4 процентного пункта, до 92,5%. Прогнозы варьируются от снижения на 0,5 процентного пункта до повышения на 1,1 процентного пункта. Два аналитика не предоставили прогноза по данному показателю.

Вышедшие во вторник данные Американского института нефти (API) показали падение запасов нефти на отчетной неделе на 5,8 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 850 000 баррелей, согласно источнику.