МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Проблемы с электроснабжением на Украине являются для Киева только предлогом остановить прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", при этом возникает вопрос, остались ли у "Укртранснафты" работоспособные резервные дизельные генераторы, за что фактически она получает деньги при оплате ему транзита, прокомментировал РИА Новости ЧП на нефтепроводе ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Глава МИД Венгрии назвал причину остановки нефтепровода "Дружба"

В качестве одной из версий он рассматривает самостоятельную остановку нефтепровода. По его мнению, так Украина посылает некий сигнал, что "когда вы нарушаете энергоснабжение, может пострадать и нефтепровод, поэтому для вас хуже будет, потому что не сможете часть своей нефти продавать в Центральную Европу".

"Может быть, там и остались электроэнергия и возможность снабжать насосные станции, просто они специально все это отключили под предлогом того, что смотрите: вы сами бьете по объектам энергетической инфраструктуры, в том числе пострадает и нефтяная инфраструктура", — продолжил Юшков.

По его словам, система энергоснабжения насосных станций нефтепровода на территории Украины работает от общей сети, но в случае отключений электроэнергии автоматически должны включаться дизельные генераторы. "В пользу сигнала, что это определенный шантаж в адрес России, говорит тот факт, что почему-то не включились резервные дизельные генераторы на насосных станциях. Если основной источник энергоснабжения отключается, то должны автоматически включаться дизельные генераторы и обеспечивать электроэнергией насосы", — отметил Юшков. "Транснефть": Украина не возобновит прокачку нефти по "Дружбе" 16 ноября

"Это вопрос к "Укртранснафте", в каком состоянии находятся эти дизеля, есть ли они вообще, есть ли на них само топливо. "Укртранснафта" за транзит получает деньги, и она должна обеспечивать бесперебойный транзит нормально, а значит должна обеспечивать работоспособной состояние этих самых генераторов", — подытожил эксперт.

Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.