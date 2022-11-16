Эксперт Юшков: "Укртранснафты" должна иметь резервные генераторы для прокачки по "Дружбе"
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Проблемы с электроснабжением на Украине являются для Киева только предлогом остановить прокачку нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", при этом возникает вопрос, остались ли у "Укртранснафты" работоспособные резервные дизельные генераторы, за что фактически она получает деньги при оплате ему транзита, прокомментировал РИА Новости ЧП на нефтепроводе ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
В качестве одной из версий он рассматривает самостоятельную остановку нефтепровода. По его мнению, так Украина посылает некий сигнал, что "когда вы нарушаете энергоснабжение, может пострадать и нефтепровод, поэтому для вас хуже будет, потому что не сможете часть своей нефти продавать в Центральную Европу".
"Может быть, там и остались электроэнергия и возможность снабжать насосные станции, просто они специально все это отключили под предлогом того, что смотрите: вы сами бьете по объектам энергетической инфраструктуры, в том числе пострадает и нефтяная инфраструктура", — продолжил Юшков.
По его словам, система энергоснабжения насосных станций нефтепровода на территории Украины работает от общей сети, но в случае отключений электроэнергии автоматически должны включаться дизельные генераторы. "В пользу сигнала, что это определенный шантаж в адрес России, говорит тот факт, что почему-то не включились резервные дизельные генераторы на насосных станциях. Если основной источник энергоснабжения отключается, то должны автоматически включаться дизельные генераторы и обеспечивать электроэнергией насосы", — отметил Юшков.
"Это вопрос к "Укртранснафте", в каком состоянии находятся эти дизеля, есть ли они вообще, есть ли на них само топливо. "Укртранснафта" за транзит получает деньги, и она должна обеспечивать бесперебойный транзит нормально, а значит должна обеспечивать работоспособной состояние этих самых генераторов", — подытожил эксперт.
Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.
https://1prime.ru/oil/20221116/838840171.html