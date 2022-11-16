МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем перешли к росту после утреннего снижения, рынки ожидают подтверждения данных о снижении запасов этого сырья в США, следует из данных торгов и оценок аналитиков.

По состоянию на 14.00 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,46%, до 94,29 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 87,08 доллара. Утром нефть дешевела.

Позднее в ходе торгов рынки ожидают публикации еженедельной статистики коммерческих запасов нефти в США. Аналитики полагают, что за неделю по 11 ноября запасы сократились на 0,4 миллиона. Официальная статистика будет опубликована минэнерго страны вечером в среду.

Инвесторы также обращают внимание на данные Американского института нефти (API). В ночь на среду институт сообщил, что оценивает падение коммерческих запасов в США в 5,8 миллиона баррелей.

Эти данные инвесторы будут рассматривать в перспективе возможных сбоев в поставках после событий в Польше. Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты упали на территории Польши. Президент страны Анджей Дуда отметил при этом, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.

"Премии за политические риски сохраняются только при условии, если они вызывают перебои с поставками", — цитирует агентство Блумберг мнение сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).