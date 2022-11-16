ПРАГА, 16 ноя — ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Чехию осуществляются по южной ветке трубопровода "Дружба" в бесперебойном режиме, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова. В Кремле прокомментировал ситуацию с газопроводом "Дружба"

"Поставки российской нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в направлении Словакии были временно прерваны по техническим причинам, в связи с перерывом в поставке энергии на территории Украины. Нарушения поставок нефти в Чехию не произошло благодаря достаточным оперативным запасам в Словакии", — пояснила она.

Пресс-секретарь отметила, что в настоящее времяоператор ведет мониторинг ситуации.

"Мы находимся в непрерывном контакте с коллегами в Словакии и Чехии. Даже в случае нарушения поставок российской нефти в Чехию это не повлияет на работу нефтеперерабатывающих предприятий в республике благодаря имеющимся запасам в местных нефтехранилищах и возможности использования нефтепроводов IKL и TAL", — сказала она.

Украина уведомила "Транснефть" в вторник о том, что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии, сославшись на падение напряжения в электросетях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. В среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что им остановку прокачки объяснили повреждением трансформаторной станции в результате удара по территории Украины.