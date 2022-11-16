МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Прокачка нефти в направлении Венгрии по южной ветке нефтепровода "Дружба" вновь началась в 17.09 мск, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин. Венгрия вновь начала получать нефть по трубопроводу "Дружба"

"В 17.09 мск возобновилась прокачка", — заявил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию венгерской стороны.

Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в страну возобновились.

Украина уведомила "Транснефть" в вторник о приостановке прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии. Сийярто заявил, что прокачка нефти по "Дружбе" была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины и что поставки по нефтепроводу "Дружба", вероятно, можно будет возобновить в короткое время после ремонта инфраструктуры.