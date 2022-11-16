МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Прокачка нефти в направлении Венгрии по южной ветке нефтепровода "Дружба" вновь началась в 17.09 мск, подтвердил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
"В 17.09 мск возобновилась прокачка", — заявил он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию венгерской стороны.
Ранее в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в страну возобновились.
Украина уведомила "Транснефть" в вторник о приостановке прокачки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии. Сийярто заявил, что прокачка нефти по "Дружбе" была остановлена из-за повреждения трансформаторной станции в результате удара по территории Украины и что поставки по нефтепроводу "Дружба", вероятно, можно будет возобновить в короткое время после ремонта инфраструктуры.
https://1prime.ru/oil/20221116/838846943.html
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