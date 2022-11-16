МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 ноября, снизились на 5,4 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 435,4 миллиона баррелей следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Нефть подешевела на возобновлении поставок по трубопроводу "Дружба"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 0,44 миллиона баррелей.

Кроме того, стратегический резерв нефти в США уменьшился на 4,1 миллиона баррелей, или на 1%, — до 392,1 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель находится на минимуме с марта 1984 года.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 25,6 миллиона с 27,2 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США выросли на 2,2 миллиона баррелей, до 207,9 миллиона с уровня прошлой недели в 205,7 миллиона. Аналитики ждали роста лишь на 0,31 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,1 миллиона баррелей (на 1,1%) и составили 107,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,5 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 11 ноября, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,025 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июле составила 11,8 миллиона баррелей в сутки, а в августе — 11,87 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США 8 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 80 тысяч баррелей в день — до 11,83 миллиона, на следующий год понизило на 50 тысяч баррелей, до 12,31 миллиона баррелей в день.