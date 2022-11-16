Запасы нефти в США за неделю снизились до 435,4 миллиона баррелей — хуже прогноза
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 ноября, снизились на 5,4 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 435,4 миллиона баррелей следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения запасов лишь на 0,44 миллиона баррелей.
Кроме того, стратегический резерв нефти в США уменьшился на 4,1 миллиона баррелей, или на 1%, — до 392,1 миллиона баррелей, добавляет министерство. Показатель находится на минимуме с марта 1984 года.
Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетный период снизились до 25,6 миллиона с 27,2 миллиона баррелей.
Запасы бензина в США выросли на 2,2 миллиона баррелей, до 207,9 миллиона с уровня прошлой недели в 205,7 миллиона. Аналитики ждали роста лишь на 0,31 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,1 миллиона баррелей (на 1,1%) и составили 107,4 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 0,5 миллиона баррелей.
ДОБЫЧА НЕФТИ
Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 11 ноября, не изменилась по сравнению с предыдущей неделей и составила 12,1 миллиона баррелей в сутки, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.
В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 12,025 миллиона баррелей в сутки.
Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в США в июле составила 11,8 миллиона баррелей в сутки, а в августе — 11,87 миллиона баррелей; за весь прошлый год — в среднем 11,254 миллиона баррелей в сутки.
Минэнерго США 8 ноября повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 80 тысяч баррелей в день — до 11,83 миллиона, на следующий год понизило на 50 тысяч баррелей, до 12,31 миллиона баррелей в день.
https://1prime.ru/oil/20221116/838847437.html