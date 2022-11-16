МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Стратегический резерв нефти в США уменьшился за неделю по 11 ноября на 4,1 миллиона баррелей, или на 1%, — до 392,1 миллиона баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. Показатель находится на минимуме с марта 1984 года. Нефть подешевела на возобновлении поставок по трубопроводу "Дружба"

На предшествующей неделе, завершившейся 4 ноября, стратегический резерв уменьшился до минимума с апреля 1984 года в 396,2 миллиона баррелей. Показатель падает каждую неделю начиная с сентября 2021 года.

В октябре 2022 года министерство энергетики США выставило на продажу еще 15 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва и получило от президента Джо Байдена указание готовиться к новым значительным высвобождениям зимой для стабилизации топливных цен. Мера последовала за решением ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 миллиона баррелей в сутки, несмотря на давление со стороны США против такой меры.