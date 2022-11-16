МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускоряют снижение, рынки реагируют на геополитические новости, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта. Важным фактором также является статистика по запасам "черного золота" в США.

По состоянию на 20.29 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 1,95%, до 92,03 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,75%, до 84,53 доллара. До публикации статистики из США нефть дешевела на 1,5-2%.

Вечером 15 ноября польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши. Президент страны Анджей Дуда отметил при этом, что у Варшавы нет точной информации, чьи ракеты упали на территории республики.

После того, как стало известно об инциденте в Польше, пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин сообщил РИА Новости, что Украина приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии. На фоне сложившейся ситуации рынки опасались за поставки "черного золота" в Европу.

Президент США Джо Байден утром 16 ноября созвал на экстренную встречу лидеров стран G7 и НАТО, которые, как и он, участвовали в саммите G20 на Бали. По ее итогам он заявил, что предварительная информация опровергает факт того, что упавшая в Польше ракета летела из России.

"Геополитический страх вторника, связанный с первоначально неопознанными ракетами, упавшими на Польшу, ослабевает по мере того, как появляются детали, позволяющие предположить, что снаряды на самом деле были выпущены не из России", — полагает редактор Sevens Report Тайлер Ричи (Tyler Richey), чье мнение приводит агентство MarketWatch.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на статистику по запасам нефти в США. Коммерческие запасы (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 ноября, снизились на 5,4 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 435,4 миллиона. При этом стратегический резерв уменьшился до 392,1 миллиона баррелей — минимум с марта 1984 года.