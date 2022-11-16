БЕРЛИН, 16 ноя — ПРАЙМ. Правительство Германии не исключает перебоев с поставками энергоносителей в страну из-за вступления в силу эмбарго на российскую нефть, говорится в ответе минэкономики ФРГ на запрос консервативной парламентской группы ХДС/ХСС, который в среду опубликовало агентство Bloomberg. Petro-Logistics: члены ОПЕК сократили поставки нефти в начале ноября

Запрет на импорт сырой нефти из России вступит в силу 5 декабря.

"Поставки сырой нефти российского происхождения с точки зрения объемов заместить сложно, но это выполнимо. Так, увеличится объем внутренних перевозок минеральных нефтепродуктов, этому будет способствовать приоритет транспортировки энергоносителей в соответствии с постановлением о регулировании перевозок в целях энергетической безопасности", — говорится в опубликованном ответе минэкономики от 7 ноября.

"В зависимости от сценария не исключены локальные, временные перебои в поставках и рост цен, сравнимые с последствиями маловодья Рейна в некоторых районах южной Германии этим летом", — добавило министерство.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на ее энергоносители. Так, шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. Санкции также включают запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Эмбарго начнет работать в полную силу 5 декабря — на нефть и 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.