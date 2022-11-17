МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером снижаются на 1-2%, инвесторы оценивают ситуацию с коронавирусными ограничениями в Китае, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Россия попросила Китай ускорить работы по зерновому коридору

По состоянию на 18.26 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,23%, до 91,72 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 2,06%, до 83,83 доллара.

Трейдеры оценивают ситуацию с коронавирусной политикой в Китае. Несмотря на то, что недавно некоторые карантинные ограничения были ослаблены, инвесторы все еще опасаются, что меры будут оставаться жесткими из-за высокой заболеваемости в стране. Строгие коронавирусные ограничения негативно влияют на китайскую экономику, что представляет риск для спроса на "черное золото" и объясняет снижение цен на это сырье.

"Цены снижаются под давлением, поскольку Китай по-прежнему вводит карантины в целых регионах, чтобы сдержать рост случаев заражения (коронавирусом — ред.)", — цитирует агентство Блумберг команду аналитиков Citigroup, включая Франческо Марточчиа (Francesco Martoccia).