МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются, а стоимость марки Brent опускается ниже 87 долларов за баррель впервые с 3 октября, следует из данных торгов. "Транснефть" опровергла информацию о нападении на нефтегавань "Шесхарис"

По состоянию на 17.03 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 3,31%, до 86,8 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI — на 3,7%, до 78,67 доллара. Последний раз марка Brent опускалась в цене ниже 87 долларов за баррель 3 октября.