МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник ускорили падение до 3,5%, стоимость марки Brent опустилась ниже 85 долларов за баррель впервые с 28 сентября, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса в Китае

По состоянию на 17.27 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 3,55%, до 84,48 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 3,53%, до 77,28 доллара. Ниже отметки в 85 долларов за баррель Brent последний раз торговался 28 сентября.