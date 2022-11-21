Цена на нефть Brent упала более чем на пять процентов
Цена на нефть марки Brent упала на пять процентов, обновив почти двухмесячный минимум
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть еще больше ускоряют падение до 5%, стоимость Brent впервые с 27 сентября опускалась ниже 83 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.49 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,9%, до 83,33 доллара за баррель, ранее показатель опустился ниже 83 долларов впервые с 27 сентября. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 4,71%, до 76,36 доллара.
https://1prime.ru/oil/20221121/838895753.html
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