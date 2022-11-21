МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы снижения до 1% с 5% после опровержения Саудовской Аравией сообщений о возможном увеличении добычи нефти ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Цена на нефть Brent упала более чем на пять процентов

По состоянию на 20.29 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,32%, до 86,46 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,05%, до 79,28 доллара.

До этого нефть дешевела более чем на 5% на сообщениях СМИ о том, что Саудовская Аравия и другие производители нефти, состоящие в ОПЕК+, обсуждают вопрос об увеличении добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки. На фоне новостей марка Brent в ходе понедельника опустилась впервые с конца сентября ниже 83 долларов за баррель.

Однако госагентство Саудовской Аравии позднее сообщило, что королевство категорически отвергает эти сообщения, а текущее сокращение добычи ОПЕК+ на 2 миллиона баррелей в сутки продолжится до конца 2023 года. Также добавляется, что альянс готов к дальнейшему сокращению добычи для балансировки рынка, если будет необходимость.