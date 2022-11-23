МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Ценовой потолок на российскую нефть в районе 65-70 долларов за баррель не так сильно отличается от действующих цен реализации Urals, поэтому не может всерьез навредить российскому экспорту, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Эксперт объяснил, как США "заработают" на потолке цен на нефть

Ранее в среду агентство Блумберг сообщило, ссылаясь на источники, что ЕС в координации с G7 обсуждают установление потолка цен на российскую нефть на уровне 65-70 долларов за баррель. В материале отмечалось, что ряд европейских дипломатов считают предложенный уровень цен слишком высоким. Для принятия лимита цен на нефть необходимо согласие всех стран-членов ЕС.

"Потолок цен в районе 65-70 долларов за баррель не так сильно отличается от действующих цен реализации Urals, чтобы всерьез навредить российскому экспорту и ограничить доходы нефтяников. Более того, в этом случае цены на Brent могут снизиться, а дисконт Urals к Brent может даже сократиться. Однако стоит дождаться финального решения", — сказал эксперт.

Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2022 года составила 71,1 доллара за баррель, сообщал ранее Минфин РФ.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также указывал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости: Россия будет работать лишь с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

По данным Блумберга, страны G7 рассчитывают объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти, 23 ноября. Минфин США в среду, в преддверии обсуждения, опубликовал разъяснения по механизму "потолка" цен на нефть и нефтепродукты РФ. Согласно ним, в ценовом лимите планируется сделать ряд исключений, что, как считают опрошенные РИА Новости эксперты, позволит российской нефти торговаться по рыночной цене, а покупателям — обходить ограничения.

Министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. ЕС в начале октября ввел восьмой пакет санкций, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года – для нефтепродуктов.